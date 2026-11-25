Yeni malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, dağıtılan ekipmanlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin, ilgi alanlarını geliştirmelerinin ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının amaçlandığı belirtildi.

Çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Boyabat'ta malzeme dağıtım programı gerçekleştirildi. Program kapsamında 122 öğrenciye resim yapmaları için boya ve çizim setleri, müzikle ilgilenmelerini destekleyecek enstrüman ve ritim malzemeleri ile fiziksel gelişimlerine katkı sunacak spor ekipmanları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.