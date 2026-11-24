Sinop'ta öğrencilere spor ve sanat malzemesi dağıtıldı
Sinop'un Dikmen ilçesinde çocukların bağımlılıktan korunması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla öğrencilere spor ve sanat malzemeleri dağıtıldı.
Sinop’un Dikmen ilçesinde çocukların bağımlılıktan korunması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla öğrencilere spor ve sanat malzemeleri dağıtıldı.
Sinop’un Dikmen ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilere sportif ve sanatsal faaliyetlerde kullanacakları malzemeler dağıtıldı.
Şehit Bahattin Dolma Ortaokulunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, çocukların bağımlılıktan korunması ve güvenli sosyal çevreler oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.
Bağımlılığa karşı güçlü birer koruyucu kalkan
Programda konuşan Vali Özarslan, okul ortamlarının çocukların sosyalleşmesinde tek başına yeterli olamadığını belirterek, okul dışında gerçekleştirilen sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemini vurguladı.
Özarslan, "Bu faaliyetler; her türlü bağımlılığa, sosyal izolasyona ve yalnızlığa karşı güçlü birer koruyucu kalkandır" dedi.
Çocuklar zamanlarının yüzde 87’sini okul dışında geçiriyor
Çocukların zamanlarının yaklaşık yüzde 13’ünü okulda, yüzde 87’sini ise okul dışında geçirdiğini belirten Özarslan, okul dışındaki sosyal çevrenin çocuklar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Aile yapıları, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerinin geçmişe göre değiştiğini ifade eden Özarslan, okul ve okul dışı ortamların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.