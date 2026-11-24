Programa, Kaymakam Birkan Göktaş, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, diğer ilgililer ve öğretmenler katıldı.

Türkaylar İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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