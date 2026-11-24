Ekipler, uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, genel asayişin ve kamu düzeninin korunması amacıyla Valilik koordinesinde 25 ekip ve 82 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

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