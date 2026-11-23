Sinop’un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye aracının sokağın dar ve eğimli olması nedeniyle ulaşamadığı evdeki yangına yaklaşık 80100 metrelik hortum çekilerek müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının sokağın dar ve eğimli olması nedeniyle evin bulunduğu noktaya çıkamaması üzerine ekipler, yaklaşık 80100 metrelik hortum uzatarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.