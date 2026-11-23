Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Eski ahşap evin bulunduğu noktadaki yangın paniğe neden olurken, olay yerine gelen ekipler alevlerin kaynağının bir çöp konteyneri olduğunu tespit etti. Alevlere vakit kaybetmeden müdahale eden Boyabat Belediyesi itfaiye erleri, konteynerdeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.