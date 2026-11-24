Sinop'ta saatteki hızının 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı yönünden saatte 90 kilometreye kadar ulaşan hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Vatandaşlardan, gün boyu devam etmesi öngörülen kuvvetli fırtına dolayısıyla ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalara, çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.