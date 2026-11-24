Boyabat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.
Programa Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve Boyabat İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın yanı sıra öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.
Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulanırken, eğitim camiasının bu özel günü kutlandı.
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