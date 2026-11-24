Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan şehir stadına, Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Melih Kabasakal'ın adı verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından stadın girişine 'Melih Kabasakal Şehir Stadı' yazılı tabela asıldı.

Boyabat'ta yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir başarı elde ederek milli formayı giyme şansı yakalayan Melih Kabasakal'ın ismi, memleketinde yaşatılacak. İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına milli futbolcunun adının verilmesiyle birlikte tesisin yeni ismi de belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda stadın adı 'Melih Kabasakal Şehir Stadı' olarak değiştirildi. Yeni isim tabelası stada asılırken, Boyabatlı futbolcunun adı da ilçedeki spor tesisinde yaşatılmaya başlandı.