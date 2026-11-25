Sinop'ta fırtına deniz ulaşımını etkiledi, sahildeki kulübeler devrildi
Sinop'ta saatteki hızı 57 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, kentin kıyı kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
Sinop'ta saatteki hızı 57 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, kentin kıyı kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılamadı, uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına sığındı.
Kıyı kesimlerinde yüksek dalgalar oluşmasına neden olan fırtına sebebiyle, kentin Barış Manço Parkı sahilinde bulunan hediyelik eşya satışı yapılan kulübelerin bazıları devrilerek zarar gördü.
Sinop Belediyesi ekipleri kulübelerin devrildiği bölgede temizlik çalışması yaptı.
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