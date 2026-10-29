Sinop'ta Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen kutlama programı, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Doç. Albay Ayhan Aytaç ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Askeri Tören Birliğinin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ardından Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı söylenerek bayrağımın göndere çekilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunması ile devam etti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarının okunduğu programda Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günüdür. Zaferle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu anlamlı günde bütün Sinop hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare ederek cumhuriyete giden yol açan Gazi meclisinizin tüm üyelerini anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanına, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatına, iç güvenlik ve sınır harekatlarından 15 Temmuz direnişine kadar asıllarda boyunca canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan kıran bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

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Gerçekleştirilen program, şiir ve kompozisyon okunması, spor gösterileri, şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında il birincilerine ödül verilmesi, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca Tüfekli Hareketler Gösterisi, Halk Oyunları Gösterisi ile devam ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. Yıl Kutlama Programı kapsamında düzenlenen törende komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış topladı. Tören geçişinde kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnaf da kendi süsledikleri araçlarla geçişe katıldı. Gerçekleştirilen tören geçişi ile meydandaki etkinlikler son buldu.

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Törene ayrıca Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy il protokol üyeleri, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.