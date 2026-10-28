Sinop'ta hastaya 'şiddet' iddiasına tutuklama

Görüntülerin ortaya çıkması ve ailenin şikâyeti üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hemşire E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hâkimlikçe tutuklandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'ya yönelik şiddet iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hemşire E.B.'nin hastaya yemek yedirdiği, hastanın yemeği ağzından döktüğü ve ardından hemşirenin sert bir hareketle hastanın ağzını peçeteyle sildiği anlar yer aldı.

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