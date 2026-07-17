Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sis dronla kaydedildi. İlçede öğle saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı. Karadeniz'i ve ilçe merkezinin üzerini kaplayan sis, etkileyici görüntü oluşturdu. Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sunarken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

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