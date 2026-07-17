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        Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sis dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sis dronla kaydedildi.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

        Karadeniz'i ve ilçe merkezinin üzerini kaplayan sis, etkileyici görüntü oluşturdu.

        Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sunarken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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