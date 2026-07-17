Türkeli'nde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi. Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğreticiler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar oynandı. Programa Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ile Belediye Başkanı Veysel Şahin de katıldı. Kandemir, yaz okullarının çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.