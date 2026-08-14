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        Sinop'ta "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi

        ​​​​​​​Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Valiliği iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Sinop'ta "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi

        ​​​​​​​Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Valiliği iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.

        Program kapsamında "Gezen Ozanlar" müzik grubu sahne aldı.

        Konserin ardından meydanda kurulan dev ekranda "Neşeli Günler" filmi gösterildi.

        Vatandaşlar, meydanda oluşturulan alanda açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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