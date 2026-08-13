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        Sinop'ta örtü yangınına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

        Sinop'ta 7 hektarlık alanın zarar gördüğü örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Sinop'ta örtü yangınına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

        Sinop'ta 7 hektarlık alanın zarar gördüğü örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sinop-Boyabat kara yolu Derecuma mevkisindeki yangının ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sinop'ta, dün Sinop-Boyabat kara yolu Derecuma mevkisindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 7 hektarlık alan zarar görmüş, yangının ardından Jandarma Asayiş Timi ekiplerince yangın bölgesinde yapılan incelemede, ormanlık alana yakın bir yerde bulunan işletmesine ait çöpleri yaktığı sırada yangının başlamasına neden olduğu tespit edilen işletme sahibi F.U. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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