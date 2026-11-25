Sinop'ta etkili olan kuvvetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkilerken, sahilde kurulu bulunan stantlardan birini de yerinden söktü.

Sinop'ta etkili olan kuvvetli fırtına, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesiminde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle sahilde kurulu bulunan stantlardan biri yerinden söküldü.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor

Meteorolojiden alınan verilere göre, Sinop açıklarında batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 5075 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, saat 21.00'den sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Yetkililer, başta deniz ulaşımında aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların, denizcilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.