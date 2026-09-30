Sinop'ta sağanak sonrası denizin rengi kahverengi oldu
Sinop'ta sağanak ve fırtınanın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Sinop'ta sağanak ve fırtınanın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Karadeniz'e ulaşan çamurlu su nedeniyle Türkeli ilçesinin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
İlçenin Güzelkent Mahallesi sahili ise dalgaların kıyıya taşıdığı çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.
Kentte ayrıca fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı, balıkçılar ise denize açılmadı.
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