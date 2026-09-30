Sinop'ta sağanak sonrası denizin rengi kahverengi oldu

Kentte ayrıca fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı, balıkçılar ise denize açılmadı.

İlçenin Güzelkent Mahallesi sahili ise dalgaların kıyıya taşıdığı çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

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