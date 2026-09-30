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        Sinop'ta sağanak sonrası denizin rengi kahverengi oldu

        Sinop'ta sağanak ve fırtınanın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Sinop'ta sağanak sonrası denizin rengi kahverengi oldu

        Sinop'ta sağanak ve fırtınanın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.

        Karadeniz'e ulaşan çamurlu su nedeniyle Türkeli ilçesinin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

        İlçenin Güzelkent Mahallesi sahili ise dalgaların kıyıya taşıdığı çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

        Kentte ayrıca fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı, balıkçılar ise denize açılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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