Sinop'ta fırtınanın hızının 75 kilometreye ulaşması bekleniyor

Kentte fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

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