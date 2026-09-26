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        Gerze'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilerin konakladığı apart otelde yangın güvenliği eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Gerze'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilerin konakladığı apart otelde yangın güvenliği eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

        İtfaiye ekipleri tarafından otel çalışanları ve konaklayan öğrencilere yangın anında hareket tarzı, güvenli tahliye yöntemleri, bina içi acil çıkış rotalarının önemi ve olası bir duman anında hayatta kalma teknikleri anlatıldı.

        Teorik bilgilerin ardından yangın söndürme ve olası yangında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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