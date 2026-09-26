Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 57 ABK 730 plakalı hafif ticari araç, F.K'nin kullandığı 34 DM 2581 plakalı otomobille Karacaören köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.K, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.