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        Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı

        Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara, tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Sinop'ta vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı

        Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara, tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, doğadan toplanan mantarların, uzmanlara danışılmadan kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

        Kaynağı belli olmayan mantarlardan uzak durulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Görünüşü, rengi veya kokusu bir mantarın güvenli ve yenilebilir olduğunu göstermez. Bu nedenle doğadan toplanan mantarlar, uzmanına danışılmadan kesinlikle tüketilmemelidir. Ayrıca vatandaşlarımız tanımadıkları mantarları toplamamalılar ve tüketmemeliler. Kaynağı belli olmayan mantarlardan uzak durmalılar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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