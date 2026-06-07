Türkeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde otluk alanda meydana gelen örtü yangını söndürüldü. Kuşçular köyü Kuzsökü mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekibleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale yangın kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.