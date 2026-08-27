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        Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Yaz aylarında deniz ve doğa turizmi sevenlerin ilgi odağı haline gelen kentlerden Sinop'ta günübirlik ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Yaz aylarında deniz ve doğa turizmi sevenlerin ilgi odağı haline gelen kentlerden Sinop'ta günübirlik ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

        Türkiye'nin kuzey ucunda yer alan ve üç tarafı denizle çevrili olması nedeniyle doğal liman özelliği taşıyan Sinop, temiz denizi ve denizle ormanın iç içe girdiği tabiat parklarıyla özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

        Kente gelen ziyaretçiler bir yandan Sarıkum, Karakum, Behçeler gibi uzun ve temiz sahillerde denize girme fırsatı yakalarken, diğer yandan İnceburun, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman ve Hamsilos gibi tabiat parklarında doğa yürüyüşü yaparak, aileleriyle huzurlu bir ortamda zaman geçirme fırsatı buluyor.

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        - Kent hafta sonları daha kalabalık

        Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, AA muhabirine, tanıtım çalışmaları sonucu Sinop'a ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

        Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Küçük, özellikle hafta sonları kentte yoğunluk yaşandığını anlattı.

        Sinop'un doğal güzelliklerinin her zaman ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu vurgulayan Küçük, "Şu anda kalabalık bir sezon geçiriyoruz. Ama sektördeki arkadaşlarla görüştüğümüzde, daha çok günübirlik, gelgit şeklinde turistlerimiz ziyaret etmişler ve etmekteler. Yani Sinop'a ilgi çok. Valiliğimizce olsun, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce olsun, yapılan bu tanıtımların bunda etkisi oluyor." dedi.

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        Sinop'un en önemli özelliklerinden birinin uzun sahilleri ve temiz denizi olduğunu dile getiren Küçük, "Burası doğal bir liman. Burada bir taraf sakinse bir taraf dalgalı oluyor. O nedenle burada rahatlıkla denize girilebiliyor ve denizimiz temiz." diye konuştu.

        Ziyaretçilerle yaptıkları sohbetlerde kendilerine daha çok doğal alanlarla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Küçük, "Hamsilos, İnceburun, Kurt Kuyusu soruluyor çünkü buralar sosyal medyada bayağı bir tanındı. Ayrıca Sarıkum olsun... Buralara biraz daha ilgi var. Tarihi cezaevimiz, zaten o ilk başta geliyor. Sinop kalabalık ama bu daha çok günübirlik bir kalabalık. Burada kalan turist en fazla 2-3 gün kalıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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