Cizre Kaymakamı Baycar'dan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ziyaret

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Baycar gerçekleştirdiği ziyarette Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ile görüştü.

Görüşmede, ilçede sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üreticilere yönelik sağlanan destekler ve kurum tarafından yürütülen projeler ele alındı.

Kaymakam Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fındık ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.