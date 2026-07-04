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        Cizre'de "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında program düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Cizre'de "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında program düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında program gerçekleştirildi.

        Şırnak Valiliğince düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında Cizre ilçesinde Nuh Nebi Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hz. Nuh'un makamı ziyaret edildi.

        Daha sonra Şırnak Valisi Birol Ekici, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar programa katılan vatandaşlara aşure ve limonata ikram etti.

        Vali Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Hz. Nuh'u Anma Merasimi'nin 5'incisini düzenlediklerini söyledi.

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ekici, şöyle konuştu:

        "Terörsüz Türkiye çağrısına milletimiz, hemşehrilerim uyduğu için gerçekten bir çaba var. Millet içerisinde, devlet dairelerinde, tüm kamu görevlerinde bir çaba var, bunun için de çok sevinçliyim. Türkler, Kürtler ve Araplar bu coğrafyada binlerce yıldır kardeş olarak yaşadı."

        Cudi Dağı Sefine bölgesinde yarın güzel bir program gerçekleştireceklerini bildiren Ekici, "Bu kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Yarın Cudi Dağı'nda yapacağımız programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hz. Nuh'u Anma Merasimimiz hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

        MHP Grup Başkanvekili Akçay da ilk defa Cizre ilçesine geldiğini belirterek ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Her şeyin temelinin huzur olduğunu anlatan Akçay, huzur içerisinde etkinliklerin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Akçay, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye politikası ile Hz. Nuh'un gemisini yeniden inşa ettiğini söyleyebilirim. Hz. Nuh'un bu gemisinde bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yer vardır. Bu gemide çok daha huzurlu ve mutlu geleceğe doğru birlik ve beraberlik içerisinde ilerleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

        Programa, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Şırnak Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, Sanayi Sitesi Başkanı Cemal Özdemir, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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