Cizre'de Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarların gününü kutlayan Baycar, özverili çalışmalardan dolayı onlara teşekkür etti.

Baycar, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra ettiğini belirtti.

Muhtarlar daha sonra Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Törene, bazı siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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