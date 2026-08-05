Kaymakam Baycar'dan Cizre TSO'ya ziyaret

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Yıldızlı Akreditasyon Belgesi" verilen Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.



Kaymakam Baycar, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



"Yıldızlı Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanan oda yönetimini tebrik eden Baycar, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Yıldırım da ziyaret ve iyi temennileri dolayısıyla Kaymakam Baycar'a teşekkür etti.

