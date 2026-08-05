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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta tarım aracının şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta tarım aracının şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Şırnak'ta tarım aracının şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ş.E'nin (19) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Fındık kara yolunun Çevrimli köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki M.E, Z.K, M.K. ve Ayşe E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Z.K'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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