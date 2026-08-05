Şırnak'ta tarım aracının şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ş.E'nin (19) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Fındık kara yolunun Çevrimli köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.E, Z.K, M.K. ve Ayşe E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Z.K'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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