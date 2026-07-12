MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığına yeniden Nedim Aktuğ seçildi
MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Nedim Aktuğ seçildi.
Giriş: 12.07.2026 - 22:40 Güncelleme:
MHP Güçlükonak İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Nedim Aktuğ seçildi.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Aktuğ yeniden ilçe başkanı seçildi.
Kongreye, MHP İl Başkanı Koçero Saluci, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ