Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam edildi.
İl Özel İdaresinin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü.
Dalgıç ekipleri, rafting botunu çaya indirebildiği alanlarda su üstünde arama yaptı.
Su altı ve su üstü dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında, çayın Komato bölgesi ile Irak sınırında bulunan Habur 2 Köprüsü arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik alanın tarandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.