Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şırnak'ta AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü programında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002'den itibaren AK Parti iktidarları Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, kararlı duruşu ve insana değer veren anlayışıyla attığı demokratikleşme adımlarıyla insanların dini inançlarından, etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir Türkiye'yi bize kazandırdı." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün fuaye alanında AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Tekin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının önemine değinerek, bu önemli adımın AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünün arifesine denk geldiğini dile getirdi.

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Şırnak'ta eğitimde sağlanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Tekin, "Bütün sınıflarımızda etkileşimli tahtalar, internet erişimi, internet altyapısı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası kalkınma örgütlerinin de raporlarında Türkiye'deki bu gelişmelerden söz ettiklerine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Hem somut kazanımlar, yatırımlar ve ekonomik göstergeler hem refah düzeyi hem de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa metninin en önemli amacı olan milli birlik ve kardeşlik açısından Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. 2002'den itibaren AK Parti iktidarları Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, kararlı duruşu ve insana değer veren anlayışıyla attığı demokratikleşme adımlarıyla insanların dini inançlarından, etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir Türkiye'yi bize kazandırdı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Bu noktadan sonra siyasetçilerin artık üzerine düşeni yaptıklarını, bundan sonraki sürecin uygulayıcılara, vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, medya mensuplarına, kanaat önderlerine kaldığını düşünüyorum. Hep beraber el birliğiyle bulunduğumuz her ortamda bu sürece destek olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Herkese destekleri, sürece verecekleri katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hep beraber bu sürece sahip çıkmak durumundayız. Bu millete, bayrağa ve devlete olan borcumuzdur. Gelin hep beraber bu borcumuzu ödeyelim. Ödemek için çaba sarf edelim."

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AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise 25 yıl boyunca AK Parti iktidarları döneminde bölgede ve Türkiye'de çok büyük ekonomik yatırımların ve kazanımların sağlandığını söyledi.

Erkan, resmi verilere göre AK Parti'nin 11 milyon 709 bin 913 üyesi bulunduğunu dile getirerek, "Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Her bir üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir. Bu kutlu davaya ömrünü adamış ve bugün aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyoruz. Aziz milletimizi, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

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Bakan Tekin daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Ardından Cizre ilçesine geçen Tekin, Hazreti Nuh Peygamber Türbesini ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyaretinde de bulunan Tekin, daha sonra Kırmızı Medrese'de çocuklarla görüştü.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt eşlik etti.