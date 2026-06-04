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        Silopi'de iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan kavgada 7 kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Silopi'de iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan kavgada 7 kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.


        İlçede 29 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle Karal ve Acet aileleri arasında husumet başladı.

        Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu öncülüğünde yapılan görüşmelerle ailelerin arasındaki husumetin son bulması sağlandı.


        Haşimoğlu'nun evinin bahçesinde gerçekleştirilen törende, yapılan konuşma ve duaların ardından her iki aile bireyleri barıştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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