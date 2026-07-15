Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Şırnak'ta İl Müftülüğü koordinesinde İsmetpaşa Mahallesi Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Anma ve Deneyimleme Çadırı"nı ziyaret etti.

        Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan video gösterimi izlendi, ardından meydanda kurulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi gezildi.

        Etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

        Solhan Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

        İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

        Vatandaşlara cami çıkışında gülsuyu ve lokum ikram edildi.

        Programa, Kaymakam Okan Ayaz, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Kıvanç, İl Genel Meclis Üyesi Mehdi Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Cizre'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Cizre'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Şırnak'ta iki haftada 178 aranan şahıs yakalandı
        Şırnak'ta iki haftada 178 aranan şahıs yakalandı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal: "15 Temmuz gecesi söz konusu vatan ol...
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal: "15 Temmuz gecesi söz konusu vatan ol...
        Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi
        Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi
        Çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı