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        Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

        –Şırnak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

        –Şırnak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla üç gün süren organizasyonda, kız ile erkeklerde Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde eden takımlar belli oldu.

        Buna göre erkeklerde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman, kızlarda da Şırnak, Diyarbakır ile Gaziantep takımları gruplarında birinci olarak 24-26 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek yarı finallere katılma hakkı elde etti.

        Müsabakaların ardından takımlara madalya ve başarı belgesi verildi.

        Grubunda birinci olan Diyarbakır erkek takımından Kadir Salar, AA muhabirine, 3 gün boyunca Şırnak'taki turnuvada iyi maçlar çıkararak gruplarında birinci oldukları için sevinçli olduğunu söyledi.

        Elazığ'da yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazandıklarını ifade eden Salar, "Şırnak'ta tüm maçlarımızı kazandık. Elazığ'da da şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmak için umutluyuz." dedi.

        Birinci olan Şırnak kız takımından Ecrin Yiğit de gruplarından çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek "Bu başarıyı sağladığımız için takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepimiz çok sevinçliyiz. Bizim için çok çekişmeli bir turnuva oldu. Büyük emekler sonucu buralara kadar geldik. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan sonra Elazığ'da en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hocalarıma da emekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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