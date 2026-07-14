Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 1-14 Temmuz'da polis ekiplerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

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