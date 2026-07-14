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        Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı

        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı

        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 1-14 Temmuz'da polis ekiplerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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