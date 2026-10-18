Şırnak'ta 15 öğrenci hafızlık icazet belgesini aldı

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da bölgedeki medrese kültürü ile hafızlık eğitiminin önemine değinerek, belge alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Programa katılan Vali Birol Ekici, Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerinin kıymetini bilen gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

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