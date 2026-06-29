Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekipler, Alakamış köyü kırsalında 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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