Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22-28 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 19 zanlı tutuklandı, 29 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bir haftada 48 aranan şahıs yakalandı
        Şırnak'ta bir haftada 48 aranan şahıs yakalandı
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi y...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi y...
        Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı
        Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı
        Karşı şeride geçen otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Karşı şeride geçen otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli iş...