Şırnak'ta "Açık Hava Köy Sineması Projesi" bu sezon da seyirciyle buluşacak

Şırnak'ta geçen yaz sezonunda hayata geçirilen açık hava sineması, bu yıl da çeşitli etkinliklerle izleyiciyle buluşacak.





Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bugüne kadar sinemaya gidemeyen köylerdeki çocuklar için geçen eğitim-öğretim sezonu sonunda​​​​​​​ yaz aylarında "Açık Hava Köy Sineması Projesi" hayata geçirildi.



Proje kapsamında köy meydanlarına kurulan dev ekranlarla çocuklara çizgi film gösterimi yapıldı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Bu yıl da projenin sürdürülmesi ve sinema ile buluşmamış çocuk kalmaması hedefleniyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Melike Tatar, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 13 belde ve köyde 4 bin 500 çocuğu sinema ile buluşturduklarını söyledi.



Bu yılki temasının "Gökyüzü Altında Çocuk Kahkahaları" olacağını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:



"Geçen yıl yaptığımız etkinliklerden sonra ciddi anlamda geri dönüşler aldık. Projenin amacı sosyal bağı sağlamak, güçlendirmek, hizmetlerimizi anlatmak, çocukları mutlu etmek, çocukları sinema ile buluşturmak. Etkinliklerde çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Onların yüzündeki o gülümsemeyi mutluluğu görünce biz daha çok mutlu oluyoruz. Bunun için bu yıl da Valiliğimiz himayesinde bu yıl bunun devamını sürdürmeye karar verdik. Bu etkinliklere sadece çocuklar gelmiyor, ailelerimiz 7'den 70'e herkes katılım sağlıyor bu da bizi çok memnun etti. Sinema ile hiç tanışmayan çocuk kalmayacak şekilde ilçelerde de bu projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."



Etkinliklerin ilkini bu hafta sonu Uludere ilçesinde yapmayı planladıklarını aktaran Tatar, proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde yüz boyama ve ip atlama gibi etkinliklerle, palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdiklerini, çocuklar açık havada sinema keyfi yaşarken onlara pamuk şekeri, meyve suyu ve patlamış mısır dağıttıklarını sözlerine ekledi.













