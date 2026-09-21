Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Giriş: 21.09.2026 - 19:30 Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 14-20 Eylül'de 155 asayiş olayı meydana geldi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 110'una adli işlem uygulandı.
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