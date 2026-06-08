Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-7 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uy...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uy...
        Şehit özel harekat polisi Karapınar'ın ismi Şırnak'ta açılan kütüphanede ya...
        Şehit özel harekat polisi Karapınar'ın ismi Şırnak'ta açılan kütüphanede ya...
        Şırnak'ın değeri İstanbul'da göz kamaştırdı
        Şırnak'ın değeri İstanbul'da göz kamaştırdı
        Şırnak'ta Şehit PÖH Ali Karapınar Kütüphanesi açıldı
        Şırnak'ta Şehit PÖH Ali Karapınar Kütüphanesi açıldı
        Şırnak yaylalarında artık silah sesi değil, müzik sesleri duyuluyor
        Şırnak yaylalarında artık silah sesi değil, müzik sesleri duyuluyor
        Cizre'de mangal dumanı nehir üzerinde sis görünümü oluşturdu
        Cizre'de mangal dumanı nehir üzerinde sis görünümü oluşturdu