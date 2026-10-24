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        Şırnak'ta din görevlileriyle istişare toplantısı

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı saha buluşmaları kapsamında Şırnak'ta düzenlenen programlar, İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare toplantısıyla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Şırnak'ta din görevlileriyle istişare toplantısı

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı saha buluşmaları kapsamında Şırnak'ta düzenlenen programlar, İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare toplantısıyla devam etti.

        Şırnak İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Yıldız, Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Akkoca ile il genelinde görev yapan din görevlileri, müezzinkayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

        Toplantıda, camilerde ve Kur'an kurslarında yürütülen din eğitimi ile irşat faaliyetlerinin mevcut durumu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Şırnak genelinde görev yapan din gönüllüleri, sahadaki tecrübelerini, karşılaştıkları durumları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik önerilerini protokol üyeleriyle doğrudan paylaşma imkanı buldu.

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        Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerle geçen buluşma, bölgedeki din hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir zemin oluşturdu. Program, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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