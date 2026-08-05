Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İ.D. (65) yönetimindeki 73 EC 968 plakalı hafif ticari araç, Güçlükonak-Cizre kara yolunun Damlarca köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.D. ile araçta bulunan Y.E. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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