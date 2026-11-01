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        Şırnak'ta havan atışı uyarısı

        Şırnak Valiliği, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Hisar Ana Üs Bölgesinde icra edilecek havan atışları nedeniyle vatandaşları uyararak, belirtilen tarihler arasında bölgeye girişlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Şırnak'ta havan atışı uyarısı

        Şırnak Valiliği, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Hisar Ana Üs Bölgesinde icra edilecek havan atışları nedeniyle vatandaşları uyararak, belirtilen tarihler arasında bölgeye girişlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

        Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte gerçekleştirilecek askeri faaliyetlere ilişkin kamuoyuna kritik bir uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından planlı eğitim ve atış faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi. Atışların 26 Kasım 2026 tarihleri arasında Hisar Ana Üs Bölgesinde yapılacağı kaydedilen açıklamada, can ve mal güvenliği tehlikesine karşı vatandaşların bölgeden uzak durmaları istendi. Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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