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        Silopi'de çim hokeyi kursu açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporun yaygınlaştırılması ve yeni branşların tanıtılması amacıyla çim hokeyi kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Silopi'de çim hokeyi kursu açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporun yaygınlaştırılması ve yeni branşların tanıtılması amacıyla çim hokeyi kursu açıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki çocukların çim hokeyi ile tanışması için kurs başlatıldı.

        Silopi Şehir Stadı'nda düzenlenen kursa katılan çocuklar, antrenörler eşliğinde çim hokeyin temel unsurlarını uygulamalı olarak öğreniyor.

        Antrenör Bekir Sıtkı Sevinç, kurs öncesi okullarda tanıtım yaptıklarını ve öğrencilerin katılımını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

        Sevinç, "Çim hokeyi kursu Şırnak'ta bir ilktir. Burada böyle bir branş daha önce yapılmamış. Dolayısıyla bu branşla ilgili kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz." dedi.

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        Kursa katılan Semanur Durmaz da ilk defa çim hokeyi kursuna katıldığını belirterek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

        Jiyan Avağ ise kursun çok güzel geçtiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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