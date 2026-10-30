Cizre'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.
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