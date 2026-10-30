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        Cizre'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Cizre'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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