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        Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Şırnak Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

        Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Prestij Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşe, Türk bayrağıyla donatılmış 4 akülü çocuk arabası da eşlik etti. Çocuklar, katılımcıların ilgi odağı oldu.

        Yürüyüşe, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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