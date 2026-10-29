Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de akaryakıt tankeri devrildi, facia ucuz atlatıldı

        Cizre'de akaryakıt tankeri devrildi, facia ucuz atlatıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tankerin boş olmadı faciayı önlerken, yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Cizre'de akaryakıt tankeri devrildi, facia ucuz atlatıldı

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tankerin boş olmadı faciayı önlerken, yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Cizre İdil karayolu Ulaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan İ.P. idaresindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tanker, savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Jandarma ekipleri muhtemel başka bir kaza riskine karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Tankerin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Cizre'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Cizre'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta koruma altındaki çocuklara futbol etkinliği
        Şırnak'ta koruma altındaki çocuklara futbol etkinliği
        Beytüşşebap'ta minik çocuk yağmurlu havada askerlerin kortejine eşlik etti
        Beytüşşebap'ta minik çocuk yağmurlu havada askerlerin kortejine eşlik etti
        Silopi'de 29 Ekim kutlamaları
        Silopi'de 29 Ekim kutlamaları
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta tırla çarpıştıktan sonra eve çarpan yolcu otobüsünde...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta tırla çarpıştıktan sonra eve çarpan yolcu otobüsünde...
        Silopi'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
        Silopi'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri