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        Silopi'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde cumhuriyetin 103. yılı nedeni ile futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Silopi'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde cumhuriyetin 103. yılı nedeni ile futbol turnuvası düzenlendi.

        Silopi Kaymakamlığı tarafından cumhuriyetin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Kasırga Ticaret’i geride bırakan Dicle Mahallesi şampiyon oldu. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek dereceye giren ekipleri ve özel ödül almaya hak kazanan isimleri kutladı. Sporun yalnızca bir yarışma olmadığını, aynı zamanda dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kaymakam Partal, organizasyonda centilmenlik ruhunun ön plana çıkmasının önemine dikkat çekti.

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        Etkinlik, dereceye giren takımların ve başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

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